التاريخ الأسود لـ"رأس الأفعى".. حوادث إرهابية تورط فيها محمود عزت

رصدت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا معلوماتيًا عن القيادي الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، تحت عنوان "رأس الأفعي"، حيث ذكر التقرير أن عزت وراء تأسيس الجناح المسلح للجماعة الإرهابية.

يُعد من أخطر أعضاء الجماعة الإرهابية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فهو من مواليد القاهرة عام 1944 وتخرج فى كلية الطب عام 1975، وانضم للجماعة في سن مبكرة عام 1962.

اعتقل عزت وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات عام 1965، كما اختير عضوًا في مكتب الإرشاد عندما عاد لمصر في عام 1981، واعتقل لمدة سته شهور في القضية المشورة للإخوان والتي عرفت إعلاميا باسم سلسبيل وخرج منها عام 1993، ثم اعتقل مرة أخرى عام 1995 وحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات، واعتقل أيضًا في 2008.

وكان يدير ويحرك العديد من العمليات التخريبية والإرهابية بعد ثورة 30 يونيو، وتورط في العديد من الحوادث الإرهابية، منها حادث اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات عام 2015، وحادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون عام 2015.

كما تورط في حادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي عام 2016، محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد الأسبق عام 2016، وحادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام 2019 .

كما تولى الإشراف على الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة لإثارة البلبلة وتأليب الرأي العام، وتولي مسئولية إدارة حركة أموال التنظيم توفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته.

حُكم عليه غيابيًا بالإعدام والمؤبد في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الدولي، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض عليه مختبئًا بأحد الشقق السكنية بالتجمع الخامس الجمعة 28 أغسطس.