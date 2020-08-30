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محمود مسلم

باهي يناقش قضايا التعليم الخاص ببورسعيد

كتب:

هبه صبيح
07:23 ص | الأحد 30 أغسطس 2020
نبوى باهى

نبوى باهى

ترأس دكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد مساء أمس، اجتماع لجنة التعليم الخاص بديوان المديرية.

حضر الاجتماع غريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية ولونا لويس مدير إدارة التعليم الخاص وممثل التوجيه المالى والإدارى ومديرى المراحل التعليمية ومديرى المدارس الخاصة.

وأكد باهى أن التعليم الخاص أحد أجنحة منظومة التعليم فى المحافظة وأن الإهتمام به على مسافة واحدة بالتعليم العام، وأوضح أن العمل على النهوض به هو أحد أهداف مديرية التربية والتعليم ببورسعيد خلال الفترة القادمة.

وناقش باهى خلال الإجتماع جدول الأعمال وما إستجد من قضايا على ساحة التعليم الخاص كما تم النظر فى طلب مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بتغيير الممثل القانونى للمدارسها نظرا لاستقالة الممثل القانونى السابق.

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