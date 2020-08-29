اليونان: سنمارس حقوقنا رغم تهديد تركيا بالحرب

أكدت الخارجية اليونانية اليوم السبت، أن أثينا ستمارس حقوقها السيادية في شرق البحر المتوسط ​​على الرغم من التهديدات غير المسبوقة بالحرب من تركيا.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية اليونانية اليوم السبت ردا على تصريحات لنائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي هدد فيها باستخدام القوة العسكرية ضد اليونان إذا وسعت مياهها الإقليمية وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأضاف البيان اليوناني: "تصور تركيا غير المسبوق بأنه يمكنها أن تهدد دول الجوار باستخدام القوة عندما تمارس حقوقها المشروعة، يتعارض مع الثقافة السياسية الحديثة، وكذلك مع الأحكام الأساسية للقانون الدولي".

وتابع: "ندعو تركيا لإدراك حقيقة أن القانون الدولي والقيم التي يستند إليها النظام الدولي الحديث ملزمة لجميع دول العالم، ولا يمكن تطبيقها بشكل انتقائي"، مشددة على أن "المجتمع الدولي ملزم بحماية هذه القيم، لأن انتهاكها يدل على أقصى قدر من المخاطر".

وقال نائب الرئيس التركي في وقت سابق اليوم إن زيادة المياه الإقليمية للجزر اليونانية من 6 أميال إلى 12 ميلا بحريا قد يكون سببا للحرب.