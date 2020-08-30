رئيسا بلديتي أنقرة وإسطنبول يكشفان زيف بيانات النظام التركي عن كورونا

كشف رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة التركيتين، عدم صحة بيانات وزارة الصحة التركية بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك خلال مشاركتهما في حلقة نقاش طرحها حزب الخير التركي.

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع "سوزجو" التركي، كشف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أن أكبر مشكلة تواجهه هي عدم الشفافية في فترة تشهد الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى اتهام النظام لأي شخص يكشف الحقيقة بـ"الخيانة".

وبيّن إمام أوغلو تلاعب النظام التركي برئاسة حزب العدالة والتنمية في تقارير وفيات فيروس كورونا، بعد إصدار الأوامر إلى الهيئات المختصة بعدم الإشارة إلى الفيروس التاجي عند الحديث عن سبب الوفاة وذلك وفقًا لموقع "تركيا الآن".

من جهته، أوضح رئيس بلدية أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري، منصور يافاش، وفاة 563 حالة في محافظة أنقرة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبالأمس، أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن الوزارة سجلت 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمختلف أنحاء تركيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار "قوجة" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 265 ألفًا و515 إصابة، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 6 آلاف و249 حالة، بعد وفاة 36 مواطنًا أمس.