نائب وزير الإسكان: البناء المخالف أثر على المياه والصرف الصحي

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الإساسية، إن البناء المخالف يكلف الدولة عشرات آلاف الجنيهات لتطوير البنية الأساسية، حيث إن البناء المخالف تأثيره 10 أضعاف بناء مجتمعات عمرانية جديدة.

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على فضائية "CBC"، أن البناء المخالف أثر على البناء المرخص له في المياه والصرف الصحي، وهو ما يؤدي إلى حدوث مشكلات عديدة جراء التحميل على الشبكات بتلك المناطق، ويمنع وصول الخدمات الأساسية لمستحقيها.

وأكد أن هناك مشروعات في الصرف الصحي لرفع كفاءة المحطات وزيادة معدلات المعالجة فيها، وإعادة مياه الصرف: "تم افتتاح مشروعات لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي واستخدامها مرة أخرى وليس التخلص منها، مشيرا إلى أن كل كميات الصرف الصحي 5 مليار متر مكعب سنويا يعاد استخدامه بالتنسيق مع وزارة الري، ويعالج بأعلى معدلات الجودة في المعالجة للاستفادة منها في الميزان المالي المصري".