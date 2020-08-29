فرج عامر: السيسي حريص على مصر أكثر من نفسه وشعبيته

أكد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرسى قواعد مهمة اليوم، خلال كلماته الصريحة بالإسكندرية، كما عود الشعب دائما، حيث وضع قواعد أنه لا مجاملة في الفساد، ولا في حق الأجيال القادمة، ولا المصلحة العامة، وطالب الناس بالمساعدة، لأن هذا يصب في صالح الناس والمجتمع في النهاية.

وأضاف "عامر" في تصريحات لـ"الوطن"، أن الرئيس قال اليوم، خلال زيارته للإسكندرية، إنه "عمل الصح حتى لو الناس زعلانين من الصح".. وقال مش "هجمالكم على حساب مصلحة البلد"، وهي كلمات صريحة تصدر من رجل مخلص وجريء.

وقال فرج عامر، الرئيس رجل عظيم، وحريص على مصر أكثر من نفسه ومن شعبيته، من أجل بناء مصر الحديثة، حيث يبني دولة حديثه تحتاج إلى جهد وعرق ومصارحة.

وأوضح عامر، أن تحذيرات الرئيس اليوم حول ملف مخالفات البناء في محلها، ومحل تقدير، وحرصا على المصريين، فقد رأينا انهيار العقارات نتيجة الفساد والبناء المخالف، وهو ملف مهم يتصدى له الرئيس، في ظل انتشار البناء العشوائي المخالف، ولابد من فرض هيبة الدولة والقضاء على الفساد.

وتابع فرج عامر: "ورأينا أيضا تحركات الرقابة الإدارية الأخيرة في محاربة الفساد، والقبض على الفاسدين، والرئيس يضرب بيد من حديد في هذا الملف، لأنه لا تهاون ولا مكان للفساد، في دولة على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي".