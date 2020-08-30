شعبة المقاهي تقترح "شيشة أحادية الاستخدام" لمواجهة كورونا: شد وارميها

إجراءات عديدة اتخذتها الدولة المصرية بشأن المقاهي وخاصة "الشيشة"، بداية من قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المقاهي، ثم قراره بإعادة فتحها في يونيو الماضي مع حظر استخدام الشيشة نهائيًا، ضمن عدد من قرارات اللجنة التي تتضمن الفتح التدريجي للأوضاع في البلاد.

كما حددت اللجنة العليا للتراخيص، الرسوم الخاصة بترخيص تقديم "الشيشة" في المقاهي والمطاعم والكافيهات المختلفة، للتراوح بين 600 جنيه للمساحات الصغيرة بالقرى والنجوع، وتصل إلى 10 آلاف جنيه بالمحال التي تتجاوز مساحتها 91 مترًا في الأماكن المميزة، ضمن تراخيص المحال العامة.

عفت صلاح، سكرتير شعبة المقاهى بالغرفة التجارية، كان له رأي آخر بعد فتح المقاهي بنحو شهرين، ووجود مقاهي عديدة ملتزمة بالقرار، فيما يوجد أخرى غير ملتزمة، قائلًا إنه توصل لحل جذري من أجل عودة الشيشة، وهو "الشيشة أحادية الاستخدام"، التي يشرب الشخص من خلالها الشيشة لمرة واحدة، ويتم إلقاؤها في القمامة مباشرة لعدم استخدامها مرة أخرى من قبل شخص آخر.

وأضاف "صلاح" لـ"الوطن"، أن سعر الشيشة أحادية الاستخدام، نحو 50 جنيها، ويتم استيرادها من الصين، وهناك مصنع مصري ينتجها، مشيرًا إلى أن سعرها الثمين، يأتي من أن إنتاجها قليل ولم تأخذ صفة القانونية من الدولة حتى الآن، ومن المقرر أن ينخفض سعرها، حتى يصل إلى 15 جنيها للواحدة.

كما أوضح سكرتير شعبة المقاهى، أن حل الشيشة أحادية الاستخدام لم يأتِ للمطالبة بعودة الشيشة قبل وجود لقاح، ولكن هي لنشر معاناة المقاهي الملتزمة التي هجرها الزبائن والعملاء، واتجهوا للمقاهي المخالفة التي تعمل بدون تراخيص، "خايفين هندفع التمن تاني الحالات بتزيد وممكن يحصل غلق تاني، عشان كدة بنقول الشيشة اللي بتتشرب مرة وبيترمي آمنة أكتر".