علي جمعة يتحدث عن فضل صيام "عاشوراء": نحن أحق بموسى من اليهود

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقا، إن من صام يوم عاشوراء فقد كفر الله له عاما مضي، أو ما تقدم في عامه الماضي وفق ما ورد في الحديث النبوي، وحينما كان النبي عائدا من إحدى سفرياته في العام الثاني من الهجرة ودخل إلى المدينة المنورة وجد يهودا يصومون هذا اليوم، وبعدما سألهم عن سبب الصيام، أجابوه بأنه يوم نجى الله فيه موسى فنصومه شكرا لله، ليرد عليهم النبي بقوله: "نحن أحق بموسى منهم".

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن سيدنا موسى هو نبي من بني إسرائيل، ولكن يعدونه المسلمون نبيهم، والإيمان به ركن من أركان الإيمان بالإسلام، وكذا في كافة الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، موضحا أنه وبعدما جاء آخر عام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال "لئن أبقاني الله للسنة القادمة لأصومن تاسوعاء وعاشوراء"، وذلك في العام العاشر من الهجرة، ولكنه انتقل إلى رحمه الله بعده.

وأكد أن الله يفتح رحمة واسعه ويفرح فرحا شديدا للعبد التائب، ولو عدنا إلى الله بالتوبه فيفرح بذلك فرحا شديدا، والله لا يناله منا ضر أو نفع، ولكن نحن من نخاف منه ودائما في حاجة إليه، وهو عليم وحكيم وصبور ورحمن ورحيم، ومغفره ذلك العام الماضي تامه، مشيرا إلى أنه يجب المبادرة برد الحقوق إلى أصحابها، وأكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر، واغتصاب الأرض ولو كانت شبرا فهي أيضا كبيرة، وكذا الأمر على من يظلم الناس، وهي معاني يستحضرها الجميع عندما تأتي مثل تلك الأوقات.