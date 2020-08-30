كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد والدتها: كل عام وأنتي تاج على راسي

احتفلت الفنانة كندة علوش عبر حسابها على إنستجرام، بعيد ميلاد والدتها ونشرت صورة تجمعهما سويا وعلقت قائلة "كل عام وأنتي حبيبتي وتاج راسي، كل عام وأنتي جنبي سندي وأماني وبلدي.. حبيبتي الله يخليلنا ياكي أنا وبدر وحيوتة وما يحرمنا منك".

وأشادت مؤخرا الفنانة كندة علوش بالتزام المصريين بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك الحرص على تطبيقها في المؤسسات المختلفة.

وكتبت "كندة" عبر حسابها الشخصي على تويتر: "اليوم، نزلت أعمل معاملة في إحدى الجهات الرسمية.. الازدحام كان شديدا، وشهادة أن التنظيم والاهتمام والتعقيم كان استثنائيا.. الجميع بدون استثناء، موظفين وأمن ومراجعين، يرتدون الكمامات مع الحفاظ على مسافة أمان بين الناس وتعقيم كل شخص يدخل الصرح.. تحية كبيرة للمسؤولين على التنظيم وسلامة المواطنين".