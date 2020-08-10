كندة علوش تشيد بالتزام المصريين بالإجراءات الاحترازية: تحية كبيرة

أشادت الفنانة كندة علوش، بالتزام المصريين بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك الحرص على تطبيقها في المؤسسات المختلفة.

وكتبت "كندة" عبر حسابها الشخصي على تويتر: "اليوم، نزلت أعمل معاملة في إحدى الجهات الرسمية.. الازدحام كان شديدا، وشهادة أن التنظيم والاهتمام والتعقيم كان استثنائيا.. الجميع بدون استثناء، موظفين وأمن ومراجعين، يرتدون الكمامات مع الحفاظ على مسافة أمان بين الناس وتعقيم كل شخص يدخل الصرح.. تحية كبيرة للمسؤولين على التنظيم وسلامة المواطنين".

اليوم نزلت أعمل معاملة في أحد الجهات الرسمية

الازدحام كان شديد وشهادة ان التنظيم والاهتمام والتعقيم كان استثنائي الجميع بدون استثناء موظفين وأمن ومراجعين يرتدون الكمامات مع الحفاظ على مسافة أمان بين الناس وتعقيم كل شخص يدخل الصرح

تحية كبيرة للمسؤولين على التنظيم وسلامة المواطنين — Kinda Alloush (@KindaAlloush) August 10, 2020

وكانت كندة علوش، قد قالت مؤخرًا إن الشعب المصري يتميز بالكرم على مستوى عواطفه والمحبة والتعبير عن الأشياء الإيجابية، موضحةً: "الشعب المصري معروف بألفاظه الحلوة".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، أنها نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لا تحب أن تلتقط الصور المعبرة عن حياتها الشخصية، لأنها تعتبر حياتها ملكًا لها، وقد تشارك صورها في بعض المناسبات على فترات، لكن بشكل ليس يومي.

وتابعت: "مش بصحى بفول ميكب ولا بنزل دايمًا وشعري معمول، وساعات بيبقى منكوش، وده تاني سبب يخليني مش بنشر صوري بشكل يومي، والناس بيحبوا يتابعوا الفنانات الشيك".

وأردفت، أن لديها 9 ملايين متابع عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وهو ما تعتبره مسؤولية: "ممكن أبقى صوت لناس معندهاش صوت، وممكن أتكلم عن مبادرات ومشاكل، وزي ما بنعمل حاجات الترفيه والتسالي والصور، لازم أعبر عن الناس".