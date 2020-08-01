كندة علوش تغني على الهواء لأربعة نجوم كبار: صوتي نشاز.. أنا بعتذر

قالت الفنانة السورية كندة علوش، إن زوجها الفنان عمرو يوسف، يطلب منها عدم الغناء في أي برنامج تحل ضيفة عليه.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC": "عمرو بيقولي قبل كل برنامج أرجوكِ يا كندة ما تغنيش".

وقبل أن تغني كندة علوش، داعبت جمهورها واعتذرت لهم على الهواء، في إشارة منها إلى عدم إتقانها للغناء، حيث غنت لجارة القمر فيروز أغنية "نسم علينا الهوى"، كما غنت "أنت عمري" لكوكب الشرق أم كلثوم، و"بتونس بيك" و"مالي وأنا مالي" للفنانة وردة الجزائرية، و"جانا الهوا" للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ.

وسخرت "كندة" من نفسها، وطلبت من رامي رضوان، ألا يطلب منها الغناء مرة أخرى: "مش عاوزة أخسر الجمهور، المشكلة إني بنشز، بعتذر إني غنيت هو اللي طلب مني كده".

ومن ناحية أخرى، قالت الفنانة السورية كندة علوش، إنها قررت أن تعود إلى حياتها الفنية مرة أخرى، بعدما توقفت بسبب ظروف الحمل والإنجاب.

وأضافت: "لكن كورونا قضت على الأحلام والآمال، لكن أنا مبزعلش، وكان عندي فيلم هصوره في لندن وجرى تأجيله، وعندي مسلسل من 10 حلقات، عبارة عن مجموعة قصص تتحدث عن مشاكل المرأة واسمه زي القمر".

وأوضحت، أن المسلسل سيناقش بعض القضايا مثل التلقيح المجهري، والتعجل في إصدار بعض القرارات والضغوطات التي يتعرض لها الأزواج، مشيرة إلى أن المسلسل سيكون من إنتاج شركتي أروما وسينيرجي، وسيعرض خارج موسم رمضان.

وأشارت "كندة" إلى أن هناك فيلمين ستشارك فيهما، حيث رفضت الإدلاء بأي معلومات عن الفيلم الأول، لأنها لم توقع عقوده، بينما قالت إن الفيلم الثاني سيكون من إخراج عصام عبدالحميد.

وتابعت: "هو مخرج شاب له وجهات نظر مختلفة، ونجهز للفيلم أيضًا، وهو ينتمي إلى اللايت كوميدي، ويتناول ما حدث خلال فترة كورونا".

وأتمت: "احتمال كبير أشارك في حاجة برمضان وأتعاقد عليها قريب".