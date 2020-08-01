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كندة علوش: الشعب المصري معروف بألفاظه الحلوة والكرم في عواطفه

كتب:

شريف سليمان
03:12 ص | السبت 01 أغسطس 2020
الفنانة السورية كندة علوش

الفنانة السورية كندة علوش

قالت الفنانة السورية كندة علوش، إن الشعب المصري يتميز بالكرم على مستوى عواطفه والمحبة والتعبير عن الأشياء الإيجابية، موضحةً: "الشعب المصري معروف بألفاظه الحلوة".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، أنها نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لا تحب أن تلتقط الصور المعبرة عن حياتها الشخصية، لأنها تعتبر حياتها ملكًا لها، وقد تشارك صورها في بعض المناسبات على فترات، لكن بشكل ليس يومي.

وتابعت: "مش بصحى بفول ميكب ولا بنزل دايمًا وشعري معمول، وساعات بيبقى منكوش، وده تاني سبب يخليني مش بنشر صوري بشكل يومي، والناس بيحبوا يتابعوا الفنانات الشيك".

وأردفت، أن لديها 9 ملايين متابع عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهو ما تعتبره مسؤولية: "ممكن أبقى صوت لناس معندهاش صوت، وممكن أتكلم عن مبادرات ومشاكل، وزي ما بنعمل حاجات الترفيه والتسالي والصور، لازم أعبر عن الناس".

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