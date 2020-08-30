محافظ المنيا: 110 آلاف مخالفة بناء.. و45 ألفا فقط تقدموا للتصالح

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتم التعامل بكل حزم مع كافة التعديات والمخالفات وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون، وتابع:"نتعامل بالإزالة الفورية مع كافة المخالفات ولكن الآن نتعامل بالقانون رقم 17 لسنة 2019، الخاص بالتصالح.. وبه منظومة التصالح موجودة والإجراءات معروفة

وأضاف "القاضى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن إجمالى عدد المخالفات فى المحافظة، بلغ 110 آلاف مخالفة ما تقدم إلى التصالح، 45 ألفا، وتابع: "هناك فرصة للتصالح بعد كدا هنزيل فورى، والمنظومة آخرها 30 سبتمبر..نتعامل مع هذا الموضوع بكل جدية".

ولفت محافظ المنيا، إلى أنه يتم التعامل بكل حزم مع مخالفات البناء، وتابع:"تم إحالة 1116 قضية للنيابة العسكرية حتى الآن ..وأن شاء الله هننجز فى هذا الملف بفضل توجيهات الرئيس".