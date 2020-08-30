محافظ أسوان: أعمل بقوة وعنف للحفاظ على حق الدولة والمواطن

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه يعمل بقوة وعنف للحفاظ على حق الدولة والمواطن، موضحا أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى المحافظين، بالأمس خلال افتتاحه عددا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية، كانت واضحة، وصريحة، فيما يخص مخالفات البناء، مشيراً إلى أنها كانت تكليفات منذ بداية تولى المحافظين المسئولية، خلال الحركة الأخيرة.

وأضاف "عطية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يعمل بقوة فى المحافظة من أجل المحافظة على حق الدولة والمواطن معاً، موضحاً أنه تأثر نفسياً، بسبب كثرة التعديات والمخالفات عقب أحداث 25 يناير، وتابع:"ولكنى سعيد الآن بتطبيق القانون على المستهترين ممن لم يكن لديهم وعى".

ولفت محافظ أسوان، إلى أن رسائل الرئيس لم تكن قاصرة على المحافظين بل إلى المواطنين الشرفاء فى مختلف مواقعهم، وتابع:"مصر دولة قانون وأى حد يفكر مخالفته سوف يقع تحت طائلته.. معندناش حد كبير على القانون مهما كان .. شغالين بمنتهى القوة والعنف".

وأستكمل "عطية"، :"بنفذ القانون ومقتنعين بما نقوم به..وفى نفس الوقت أحنا مش بناخد حق مواطن بل نأخذ ما أخذه مواطن وهو ليس من حقه، لن نسمح بأى مخالفة من هذا النواع ونحن قادرين على ذلك".