محافظ أسوان يتابع إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تواصل كل الجهات والأجهزة المعنية أعمالها المستمرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية واتخاذ الإجراءات المشددة حيال المتعدين وتحويلهم للنيابة العسكرية، وذلك ضمن الموجة الـ 16.

وتابع اللواء أشرف عطية جهود الحملة المكبرة التي نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بنطاق أحياء شرق والصداقة الجديدة والتي أسفرت عن تنفيذ 25 قرار إزالة على مساحة 5 آلاف م2، بجانب تنفيذ 16 قرار لإزالة تند مخالفة وذلك داخل حي الصداقة، فيما تم تنفيذ 44 قرار إزالة فوري وإداري داخل حي شرق، وذلك على مساحة 12 ألفًا و480 م2، هذا وقد شارك في أعمال الحملة العاملين بالوحدة المحلية ورؤساء الأحياء بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء أشرف إدريس مساعد مدير الأمن.