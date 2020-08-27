استعدادا للسياحة.. محافظ أسوان يستمع لمطالب ومقترحات الكيانات السياحية

فى إطار الاستعدادات الجارية للموسم السياحى القادم، عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إجتماعاً موسعاً مع مسئولى الكيانات السياحية والجهات المختصة، المختلفة لتبادل الأفكار والرؤى للإستمرار فى التطوير مع تلافى السلبيات وأوجه القصور من أجل النهوض بالقطاع السياحى وإعادة أسوان لمكانتها الطبيعية على خريطة السياحة الدولية.

جاء الاجتماع بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد شعبان، بالإضافة إلى مديرى غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية ومكتب السياحة والهيئة العامة لتنشيط السياحة، بجانب نقيب المرشدين السياحيين، ومقررة المجلس القومى للمرأة والمستشار العسكرى، بالإضافة إلى مديرى المرور والمراسى السياحية والحديقة النباتية والبيئة والطرق وجهاز تعمير الصعيد والمحاجر والحدائق.

وعقب استماعه لمقترحات ومطالب الكيانات السياحية، أكد اللواء أشرف عطية، على أنه سيتم اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة وأيضاً المستقبلية لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدينة أسوان وباقى مدن المحافظة من أبرزها تفعيل قرار اللجنة العليا للسياحة مع دورية انعقاده كل شهر، وأيضاً تشكيل لجنة لتسويق السياحة الثقافية للإعداد الجيد لمشاركة أسوان فى البورصات العالمية بجناح متميز يظهر المقومات السياحية والتنوع الفريد في المنتج السياحى، بجانب إنشاء موقع إلكتروني للخدمات السياحية بمختلف اللغات وتصميم الهوية البصرية للمدينة، بالإضافة إلى تخصيص مراسى سياحية لرحلات الفلوكة النيلية مقابل رسوم يتم تحديدها بعد الانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة هذه المراسى.

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم تركيب لوحات استرشادية بالشوارع والطرق الرئيسية بالتعاون مع مديرية الأمن، وأيضاً إنشاء جراجات متحركة، علاوة على ضبط حركة وتشغيل عربات الميكروباص والتاكسى والحنطور، بتحديد خطوط سير لها وترقيمها، وهو الذى سيتوازى مع تفريغ مدينة أسوان تدريجياً من عربات الكبود ومنع حركة عربات التوك توك فى الشوارع والطرق الرئيسية.

وكشف أشرف عطية عن أنه سيتم تشكيل لجنة للانضباط تقوم مهامها على الحد من الظواهر السلبية والمخالفات في الشارع الأسوانى من خلال اكتشافها وضبطها ثم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها والإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمحافظة، مؤكداً على أن المحافظة تسابق الزمن لإنهاء مشروعات التطوير والتجميل بالسوق السياحى وميدان المحطة وحديقة درة النيل، كما تم تغطية 90% من مدينة أسوان بكاميرات المراقبة، بجانب أعمال الرصف فى طرق السادات وخان أسوان ومطلع الصداقة ثم يعقبه العمل فى شارع الفنادق وطريق السماد، بالإضافة إلى طرح المرحلة الأولى من الطريق البديل للسادات بطول 2 كم وبتكلفة 3 ملايين جنيه من إجمالى حوالى 5 كم، فضلاً عن بدء العمل فى إزدواج 125 كم من الطريق الصحراوى الغربى بداية من أسوان وحتى إدفو بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه ومخطط الانتهاء منه فى يونيو 2021 .