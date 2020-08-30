29 قتيلا و28 مصابا في أحدث حصيلة لضحايا انهيار مطعم شمالي الصين

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مطعم في مقاطعة "شانشي" شمالي الصين إلى 29 قتيلا و28 مصابا بينهم 7 في حالة خطيرة.

وذكرت سلطات مقاطعة شانشي، في بيان اليوم الأحد، أن أعمال الانقاذ انتهت حيث تم انتشال 57 شخصا من بين حطام المبنى المنهار المكون من طابقين، وتأكد مصرع 29 شخصا منهم، فيما أصيب سبعة أشخاص بجروح خطيرة ولكنها غير مهددة للحياة و21 بجروح طفيفة.

ووقع الحادث صباح السبت عندما كان أقارب وقرويون يحضرون حفل عيد ميلاد رجل مسن يبلغ من العمر 80 عاما في مطعم جيويشيان في قرية تشنتشوانج بمحافظة شيانغفن، فيما تم تشكيل فريق تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.