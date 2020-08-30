الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة حتى نهاية الأسبوع

قال محمود شاهين، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الرطوبة اليوم ستكون مرتفعة مما يؤدي لتكوين الشبورة التي تؤثر على الطرق، مبينًا أنَّه بعد الساعة 7 صباحًا بدأت أشعة الشمس تسطع وتشتت الشبورة وتضح الرؤية تدريجيًا على الطرق.

وشدد "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، على ارتفاع نسب الرطوبة اليوم بشكل كبير مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أنَّ درجات الحرارة مرتفعة عن معدلها الطبيعي بالفعل هذه الفترة.

وأضاف "شاهين"، أنَّ درجات الحرارة اليوم على الوجه البحري والقاهرة تقع ما بين 36 درجة و37 درجة ومع ارتفاع نسب الرطوبة سيكون هناك إحساس بارتفاع درجات الحرارة أكثر من ذلك بكثير.

وأوضح أنَّ نسب الرطوبة مرتفعة وتتجاوز الـ80% وتعتبر مرتفعة خصوصًا في فترات الليل مع هدوء سرعات الرياح، كاشفًا أنَّ درجات الحرارة على السواحل الشمالية ما بين 31 و32 درجة والوجه البحري والقاهرة من 36 درجة لـ37 درجة ومحافظات شمال الصعيد ترتفع ما بين 38 درجة و39 درجة وجنوب الصعيد ما بين 40 و41 درجة مئوية خلال فترات النهار.

وأشار إلى أنَّ درجات الحرارة ستنخفض مع نهاية الأسبوع وتعود لمعدلاتها الطبيعية، ولكن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة المستمرة في الارتفاع مع فصل الصيف، المتبقي به 3 أسابيع مما يعطي الشعور بارتفاع درجات الحرارة.