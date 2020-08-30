الدولار يستقر في كل البنوك ويسجل 15.90 جنيه للبيع

شهد سعر بيع وشراء الدولار استقرارًا سعريًا في كل البنوك بداية تعاملاته اليومية وسجل بنك أبو ظبي الأول أقل سعرًا في قائمة البنوك لشراء وبيع الدولار مقابل الجنيه، إذ سجل 15.90 جنيه للبيع مقابل 15.80 جنيه للشراء.

فيما بيع في بنوك: "الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي، مصر ايران للتنمية"، بـ15.93 جنيه مقابل 15.83 جنيه للشراء.

فيما سجل بنك عودة الأعلى للدولار سعر ليباع بـ15.94 جنيه مقابل 15.84 جنيه للشراء.