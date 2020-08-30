صور.. البابا يلتقي مجموعة من شباب المهجر ويحدثهم عن روح القوة والمحبة

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً عبر الفيديو كونفرانس، مع مجموعة من الشباب القبطي ممن شاركوا في اللقاء الأول لشباب الكنيسة القبطية، عبر قارات العالم الذي عقد في صيف 2018.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تحدث أثناء اللقاء عن روح القوة والمحبة والنصح في حياتهم ودراستهم وأعمالهم، واطمأن على خدماتهم التي يقومون بها في مجالات عدة.

وأضاف حليم، أنه شارك في اللقاء عدد من الكهنة من مصر وأمريكا وأستراليا.

يذكر أنه كان من المقرر أن ينعقد الشهر الجاري المؤتمر الثاني للشباب القبطي العالمي في القاهرة، ولكن تداعيات فيروس كورونا أدت إلى تأجيله.