"القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي": مخالفات البناء تؤثر على الخدمات

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن المرافق هي جزء مهم جدا لتغطية احتياجات أي منطقة، وفي حالة التخطيط للمرافق من مياه شرب وصرف صحي يتم دراسة التخطيط العمراني للمنطقة وعدد السكان ونوعية الاستخدامات الموجودة، سواء سكني أو تجاري أو سياحي، لأن كل جزء من هذه الأنشطة لها استهلاكات محددة لا بد أن نأخذها في الاعتبار من أجل حساب كمية المياه والصرف الصحي، ولكن كل هذه الدراسات والخطط تهدم في حال وجود المناطق العشوائية والمناطق غير المخططة أو في حال وجود مخالفات جسيمة تؤثر على قدرة الشبكات.

وأضاف رسلان خلال حديثه مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن مناطق العمرانية والهرم وفيصل والطوابق بها مخالفات جسيمة، شارحا أن منطقة الطوابق كانت مناطق زراعية كانت بها دور أو اثنين مباني وكانت الشبكة التي تغطيها سواء صرف صحي أو مياه محدودة جدا، ولكن فجأة تغير الوضع وأصبحت هذه المنطقة عبارة عن أدوار 14 و15 دور، مما سبب ضغطا كبيرا على الشبكة، حيث كانت تخدم الشبكة عددا محدود من السكان ولكن الآن أصبح العدد مهولا جدا، وأصبحت المياه التي تغطي المنطقة غير كافية وشبكة الصرف الصحي أصبحت غير قادرة على استيعاب المياه الناتجة عن استهلاك المواطنين.

وشدد رسلان على أن من يقوم بعمل مخالفات لا يضر نفسه فقط، ولكن يضر كل من حوله ويضر الشبكة بالكامل ويصبح غير قادر على تأدية الخدمة التي كانت الشبكة مصممة من أجلها، شارحا أنه كي يتم عمل امتداد للشبكات لابد من عمل التحليل الهيدروليكي، وهو دراسة عن طريق جهاز الكمبيوتر يقوم بحساب كميات المياه الموجودة بالشبكة وكمية الضغوظ، ولكن المواطنين يقومون بمخالفات وشبكات ووصلات من الشبكات الرئيسية كل ذلك يؤثر على الشبكة والبرنامج المخطط من الشركة، وبالتالي تزيد الضغوط على الشبكات وتقل كميات المياه، ما يؤدي لشكاوى المواطنين في تلك المناطق.