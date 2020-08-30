3 وسائل مواصلات متطورة لنقل الركاب إلى العاصمة الإدارية الجديدة

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة ستقوم بتوفير نحو 3 وسائل مواصلات حديثة متطورة لنقل المواطنين والموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة تزامنا مع نقل مقرات الوزارات، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، والعمل على راحتهم.

وترصد "الوطن" وسائل المواصلات الحديثة والمطورة والذى سيتم تشغيلها تزامنا مع نقل مقرات الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. وهي كالتالي:

1- المونوريل:

- يمتد بطول 54 كم.

- السرعة التصميمة للمشروع 80 كم/س.

- سيتم قطع مسافة الرحلة بالكامل من محطة الاستاد حتى العاصمة الإدارية الجديدة فى 60 دقيقة.

- يشمل 21 محطة علوية "الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية".

2- القطار الكهربائي:

- يمتد بطول 70 كم.. ويبدأ من محطة عدلى منصور بالسلام رابطا العاصمة الإدارية وصولا إلى العاشر من رمضان.

- يشمل 14 محطة سطحية ومنها "عدلى منصور - العبور - المستقبل - الشروق1 - الشروق 2 - الورش - بدر - الروبيكى - العاصمة الإدارية الجديدة - المنطقة الصناعية - العاشر من رمضان"

- 22 قطار ستعمل خلال هذا المشروع عقب تشغيله.

- السرعة التصميمة لقطارات هذا المشروع 120 كم/ س.

3- أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي:

- سيتم الدفع بـ20 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى لتقل المواطنين من الأحياء والمدن من وإلى القطار المكهرب والمونوريل.