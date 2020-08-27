كامل الوزير للصعايدة: "أنتم أصل مصر.. والله ما نقصد أي تفرقة عنصرية"

وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، التحية لأهالي الصعيد، على خلفية أزمة محطة بشتيل، قائلًا: "هم أصل مصر، إزاي نزعلهم؟!".

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد": "حقكم عليّ لو كنتم زعلتوا نتيجة إني ماوضحتش أو شرحت الموضوع بما فيه الكفاية".

وتابع أنه عندما عرض مشروع المحطة أثناء افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث بمترو الأنفاق لم يتطرق إليه بالتفصيل، معتمدًا في ذلك على تناوله بالتفصيل في وقت لاحق.

وأوضح أن محطة بشتيل تأتي في إطار خطة الدولة لتخفيف الزحام عن محطة رمسيس، ومن ثم فإنه يجب خلخلتها وعمل محطة في بشتيل أو في شارع السودان أو منطقة المهندسين أي في مكان متوسط بين الجيزة ورمسيس، وكان بشتيل هو المكان الأنسب: "والله ما نقصد أي حاجة ولا عاملين تفرقة عنصرية".

وواصل: "يا إما هننقل باقي محطة مصر كلها أو جزء منها، من خطوط الوجه البحري والإسكندرية في اتجاه شبرا الخيمة وقليوب، لكن لما نمد الخط الثاني للمترو إلى قليوب عشان خاطر الناس دي".

وأردف أن الدولة تخطط لخلخلة محطة رمسيس لأنه من المقرر أن تنقل مليوني شخص بحلول عام 2030، ومن ثم فإنها لن تتحمل هذا الضغط، إذ تنقل اليوم مليون راكب، بالإضافة إلى مساعدة الدولة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتجنب نقل العدوى إلى المزيد من المصابين وتجنب الحوادث والأعمال الإرهابية، ولذلك تسعى الدولة إلى تخفيف الزحام من هناك.