27.8 مليون مشترك للاستخدام المنزلي للكهرباء شاملا العدادات

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن عدد المشتركين للاستخدامات المنزلية بلغ 27.8 مليون شاملا العدادات مسبوقة الدفع دون المغلق والمؤجل والمقروء بصفر طبقا للبيانات المتوقعة خلال العام المالي "2020-2021"

تركيب 250 ألف عداد ذكي في 6 شركات توزيع

وأشار شاكر لـ"الوطن" إلى أن وزارة الكهرباء بدأت منذ 3 سنوات تنفيذ مشروع تركيب 250 ألف عداد ذكي بمختلف أنحاء الجمهورية تشمل 6 شركات توزيع هي "شمال القاهرة للكهرباء، جنوب القاهرة للكهرباء، القناة للكهرباء، الإسكندرية للكهرباء، جنوب الدلتا للكهرباء، مصر الوسطى للكهرباء" مقسمة على عدة مراحل.

العداد الذكي يرشد الطاقة ويقضي على مشاكل القراءات الخاطئة

قال الوزير إن العدادات الذكية لها عدة مميزات تعود على المستهلك والدولة وأهمها ترشيد الطاقة والقضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين ويمكن للمستهلك شحن رصيد العداد بواسطة الهاتف المحمول قبل الاستهلاك، لافتا إلى أن العداد الذكي يتيح للمشترك إمكانية شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعده.

المناطق التي سيتم تركيب فيها العدادات الذكية

- 53 ألف عداد بالعبور ومدينة نصر التابعين لشركة شمال القاهرة.

- 50 ألف عداد ذكي بمنطقتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بشركة جنوب القاهرة.

- 39 ألف عداد بمنطقة وسط الإسكندرية وبرج العرب بشركة الإسكندرية.

- 50 ألف عداد ذكي بالعاشر من رمضان بشركة القناة.

- 30 ألف عداد بشركة جنوب الدلتا بمنطقة طنطا.

- 28 ألف عداد بشركة مصر الوسطى بمنطقتي "المنيا- أسيوط"