القابضة للصرف الصحي: مخالفات البناء تؤدي لتسريب المياه للشوارع

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إن من يقوم بعمل وصلات صرف صحي غيرشرعية للأبنية المخالفة يزيد كمية الصرف الصحي على الشبكة التي كانت مخصصة لقدر معين، بالإضافة لأن هذه الوصلات يتم عملها بطريقة خاطئة وبالتالي تؤثر على أداء الشبكة نفسها، وبالتالي لن تستطيع الشبكة استيعاب الصرف لأنها مصممة لاستيعاب كمية صرف معينة.

وأضاف رسلان خلال حديثه مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن مصر لديها 55 ألف كيلو متر مواسير شبكات صرف صحي و180 ألف كيلو متر شبكات مياه، وشبكات الصرف الصحي عبارة عن شبكات بالشوارع، والضغط على شبكات الصرف الصحي بطرق غير صحيحة وغير شرعية يؤدي لتراكم المياه وتسريب المياه للشوارع، مشددا على أن الدولة تحاول علاج هذه المخالفات ولكنها لن تستطيع مواكبة هذه المخالفات المستمرة.

واستكمل رسلان أن الدولة تبنت أن تقوم بمعالجة الأوضاع في المناطق غير المخططة لعمل خطة لخدمتها، ولكن كلما يتم معالجة منطقة تظهر منطقة أخرى تؤثر على الشبكة، شارحا أن تخطيط المرافق يعتمد بشكل كبير على الحسابات الفنية التي تتم على كميات المياه لأنه يتم تصميم شبكات بأقطار معينة وفي حال زيادة كميات المياه عن الحد ستكون التكلفة كبيرة جدا لعلاج عيوب المخالفات.

وشدد رسلان على أن الشركة لا تقوم بالتصالح مع مخالفات البناء التي تتم على أراضي زراعية، ولكن مخالفات الارتفاعات تتم من خلال مجالس المدن وفي حال إتمام المصالحة للبناء تبدأ الشركة في التعامل مع هذا المخالف لأن الشركة لا تقوم بتوصيل أي مرافق بدون موافقة الجهات المعنية.