رصد وتحقيق وتوصية وقرار.. آليات تعامل "أعلى الإعلام" مع المخالفات

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بتشكيل 12 لجنة نوعية من بينها لجنة تقارير الحالة الإعلامية برئاسة رانيا هاشم؛ وتضم في عضويتها كل من الدكتورة منى الحديدي، ونشأت الديهي، وعزة مصطفى، أعضاء المجلس، إضافة إلى الأمين العام.

وتختص اللجنة، بحسب القرار الذي أعلنه المجلس في وقت سابق، بمتابعة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ورصد المخالفات الإعلامية طبقا للضوابط والمعايير والأعراف المكتوبة "الأكواد" الصادرة بقرار رئيس المجلس لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، وتعد اللجنة تقريرًا شهريًا برأيها يتضمن ما تمّ رصده من ملاحظات للعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتقول رانيا هاشم، رئيس اللجنة، إنه تم انتقاء مجموعة مختصة بالرصد والمتابعة، تقوم برصد ما يمكن اعتباره مخالفة للمعايير والأكواد التي وضعها المجلس في مختلف وسائل الإعلام سواء إذاعة أو صحافة أو تليفزيون.

وأشارت في تصريح خاص لـ"الوطن" إلى أن اللجنة تحيل ما لديها من رصد إلى لجنة الشكاوى لإجراء التحقيق فيما ورد إليها، والتي بدورها تكتب تقريرها متضمنا توصية باتخاذ قرار، ثم تعرض التوصية على المجلس برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ثم يبت المجلس في التوصية ويتخذ القرار.