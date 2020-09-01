فاطمة الكاشف تعود لخشبة المسرح بـ"عيلة الفقري" بعد غياب 5 سنوات

بعد غياب 5 سنوات، تعود الفنانة فاطمة الكاشف لخشبة المسرح من جديد بالعرض المسرحى "عيلة الفقرى" مع المخرج محمد متولي.

ومن المقرر عرض المسرحية خلال شهر سبتمبر المقبل على المسرح العائم الكبير بالمنيل، وتدور في إطار اجتماعي تشويقي .

العرض بطولة محمد الصاوى، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاى، نهاد سعيد، منة المصرى، مجدى عبد الحليم، أشرف عبدالفضيل، محمود الهنيدى، إيهاب شهاب، من تأليف أحمد الملوانى، ديكور محمد هاشم، موسيقى وألحان أحمد الناص، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، من إخراج محمد متولى.

وكانت أخر أعمالها المسرحية "غيبوبة"، التي تدورأحداثها حول قصة مواطن مصري يتوجه إلى ميدان التحرير في نفس يوم اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير من أجل استخراج جواز سفر للعمل بالخارج، لكن يشاء حظه العاثر أن يصاب بطلقة في رأسه تبقيه في غيبوبة طويلة حتى قيام ثورة الثلاثين من يونيو، وعندما يفيق، يكتشف أن كل شيء في مصر قد تغير جذريا.

المسرحية من بطولة أحمد بدير، محمد الصاوي، ياسمين جمال، ومن تأليف محمود الطوخي، وإخراج شادي سرور .