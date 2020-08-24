بدء الدراسة ببرنامجي الدراسات المسرحية ونظم المعلومات بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بدء الدراسة ببرنامجين خاصين جديدين بكلية الآداب لأول مرة مع بداية العام الجامعى 2020/2021 وهما برنامج الدراسات المسرحية بنظام الساعات المعتمدة ، وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS.

وأوضح" الجمال "أن ذلك يأتى فى إطار حرص الجامعة على الاستمرار فى التوسع فى تقديم برامج خاصة ومميزة جديدة بمختلف القطاعات الإنسانية والعلمية وبما يهدف إلى تطوير الخدمة التعليمية المقدمة ومواكبة التطور العلمى وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة .

وفى سياق متصل أشار الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم الانتهاء بالفعل من كافة الإجراءات الرسمية اللازمة لاعتماد البرنامجين الجديدين بكلية الآداب من وزارة التعليم العالى والمقرر لهما استقبال الطلاب مع العام الجامعى الجديد وذلك ليصل عدد البرامج الخاصة بكلية الآداب إلى 3 برامج، حيث سبقهما برنامج للترجمة الإنجليزية والذى بدأت الدراسة به منذ عدة سنوات، كما يصل بذلك عدد البرامج المتاحة بكليات الجامعة إلى 17 برنامجا، وذلك بكليات الآداب، والحاسبات والمعلومات، والصيدلة، والهندسة، والعلوم، والتجارة، والحقوق.

وأضاف الدكتور أحمد صابر عميد كلية الآداب أن برنامج الدراسات المسرحية هو برنامج خاص بمصروفات يعتمد نظام الساعات المعتمدة والذى يتضمن عددا من المقررات النظرية والعملية الهادفة إلى إعداد خريج مؤهل فنياً وعملياً للعمل بالمجالات الفنية المسرحية والنقدية كالتمثيل والإخراج والنقد المسرحى بما يحقق نشر الثقافة الأدبية المسرحية والفنية ويتواكب مع حركة التنوير والمعرفة، موضحاً أنه من المقرر أن يتم قبول الطلاب الراغبين فى الدراسة ببرنامج الدراسات المسرحية، وذلك من طلاب الثانوية العامة المصريين والوافدين وكذلك الطلاب المنقولين من كليات الآداب وكذلك الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج من الخريجين بمختلف الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن البرنامج يشترط حصول الطالب على 75% من مجموع درجات اللغات.

وأوضح أن برنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS يتطلع إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل كأخصائيي مساحة داخل مصر وخارجها من خلال الدراسة على أيدي نخبة من أساتذة قسم الجغرافيا بالكلية وأضاف أن البرنامج عقد بروتوكولات تعاون لتدريب الطلاب بجهات عمل متخصصة هي شركة المقاولون العرب وهيئة الاستشعار عن بعد وهيئة الأرصاد الجوية وهيئة المساحة الجوية وشركة بترول أسيوط، موضحاً أنه من المقرر أن يتم قبول الطلاب الراغبين في الدراسة ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية من طلاب الثانوية العامة المصريين والوافدين وكذلك الطلاب المنقولين من كليات الآداب وكذلك الراغبين في الالتحاق بالبرنامج من خريجي مختلف الجامعات المصرية.