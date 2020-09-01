القبض على تشكيل متخصص في بيع المخدرات بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تجارة المخدرات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من المخدرات تجاوزت نصف كيلو من مخدر الحشيش و349 قرصا من الأدوية الممنوعة، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث القاهرة تفيد قيام عاطل ومسجل خطر وسائق بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تجارة المواد المخدرة، وأوضحت التحريات أن المتهمين يقومون بجلب المواد المخدرة من منطقة الإسكندرية والساحل وبيعها في العاصمة، تم تشكيل فريق من ضباط المباحث وأكدت تحرياتهم صحة الواقعة، وتم إعداد كمين وضبط المتهمين الثلاثة أثناء بيعهم المضبوطات، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.