بعد فتح التسجيل.. تعرف على كيفية التسجيل لأداء الخدمة العامة

بدأ اليوم فتح باب التسجيل للدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، حيث يتمّ تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، وأيضاً الذكور من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.

وترصد "الوطن" خطوات التسجيل للمكلفين بأداء الخدمة العامة:

1- يتم التسجيل الإلكتروني أولا على موقع الوزارة، وللتسجيل اضغط هنا

2- التقدم إلى أقرب إدارة أو مديرية تضامن اجتماعي، لتقديم الأوراق، ويتم التسجيل عبر موقع الوزارة.

3- يتم عرض خطوات تسجيل الطلب والدخول على الخدمة الجديدة واختيار المديرية والجهة الإدارية القريبة من محل إقامة الخريج أو الخريجة، بعد تسجيل البيانات الرسمية.

4- يتم إدخال بيانات الاسم والعنوان والمؤهل الجامعي والرقم القومي، والدرجة العلمية والتخصص ومهارة اللغة والكمبيوتر.

5- يستمر التسجيل لمدة شهر.