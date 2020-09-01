بعد قليل.. إعلان تفاصيل عقد إدارة الشركة الفرنسية للخط الثالث للمترو

تعلن وزارة النقل بعد قليل، تفاصيل بنود عقد إدارة الشركة الفرنسية RATP، الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة، وذلك بمقر وزارة النقل، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وممثلي الشركة الفرنسية، وقيادات وزارة النقل.

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الشركة الفرنسية متخصصة في إدارات المترو على مستوى العالم، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى تقديم خدمات أوروبية لجموع الركاب، موضحاً أن الشركة ستقوم بإدارة الخط الثالث وصيانته.

وقال وزير النقل، لـ"الوطن"، إن الخط الثالث للمترو تكلفته 97 مليار جنيه، وصمم على طراز عالمى ويجب على المصريين الفخر بي، موضحاً أن جميع قطارات الخط الثالث مكيفة، لافتاً إلى أن جميع محطات الخط الثالث بها ماكينات VTM لاستخراج تذاكر القطارات آليا للتخفيف على المواطنين، وعدم حدوث أى زحام أمام شبابيك التذاكر.