"القوى العاملة" تصرف 6 ملايين للعمالة غير المنتظمة وتعين 309 شباب بقنا

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا 309 شباب من مختلف المؤهلات بينهم 3 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 1510 شباب.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنَّ المديرية صرفت منحة عيد الفطر المبارك والعمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لـ3123 عاملًا بقيمة إجمالية 3 ملايين و66 ألف جنيه، إضافة إلى صرف 3 ملايين و227 ألفاً و36 جنيها لـ3410 عاملين غير منتظمين رعاية صحية واجتماعية، منها رعاية صحية بمبلغ 11 ألفاً و536 جنيها لـ109 عمال، ورعاية اجتماعية بمبلغ 3 ملايين و215 ألفاً و500 جنيه لـ3301 عاملاً.

وأوضح أسعد أحمد السيد مدير المديرية، في تقريره الشهري للوزير عن انجازات المديرية خلال يوليو الماضي، أنَّه تمَّ التفتيش العمالي على 467 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 8 محاضر عمالية، من خلال مفتشي العمل، فضلاً عن تلقي 9 شكاوى عمالية، وتمّ تسوية 6 منهم وتم تحويل شكوتين للقضاء، وتبقت شكوى واحدة ما زالت تحت البحث.

وأشار إلى أن المديرية شنت حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ296 منشأة، وتمّ رصد حالتين ايجابيتين مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار "كوفيد - 19"، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.