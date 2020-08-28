مطار القاهرة الدولي يستقبل 22835 مسافرا خلال الـ24 ساعة القادمة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الجمعة، 93 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 12849 راكبا من جنسيات مختلفة.

ويغادر المطار 91 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وإفريقية، تقل على متنها 9986 راكبا، ليصبح إجمالي عدد المسافرين والعائدين عبر مطار القاهرة الدولي 22835 وهي أعلى نسبة كثافة تشغيل منذ مطلع يوليو الماضي.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

كان المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أعلن أنه تقرر حظر دخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيهم الجنسية المصرية إلى كل مطارات جمهورية مصر العربية دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد "بنتيجة سلبية" قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية، مشيرا إلى أنه على جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، العلم أن القرار اعتبارا من 1 سبتمبر، وإلى حين إصدار تعليمات أخرى، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونوهت وزارة الطيران المدني، إلى أنه وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات "سواء المصريين أو الأجانب" معفيين من تقديم شهادة تحليل الـ PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.

وأعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" عن ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارا من 1 سبتمبر القادم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت الشركة كشفت خلال بيان لها، أنه يُمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر.