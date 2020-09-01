حقول بترول قارون تحقق أقصى إنتاجية بمعدل 30 ألف برميل يوميا

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر الفيديوكونفرانس اجتماع الجمعية العامة لشركة قارون للبترول لإعتماد نتائج اعمالها عن العام المالى 2019-2020.

وأكّد الملا، أهمية التطوير والتحديث المستمر لنواحي العمل المختلفة بالشركات البترولية في ظل التحديات التي تواجهها صناعة البترول عالمياً خلال الفترة الأخيرة والتي ضاعفت من أهمية تنفيذ هذا التوجه بالشركات البترولية لدعم قدرتها على تخطي هذه التحديات ورفع كفاءتها في تنفيذ الخطط والبرامج.

وشدد وزير البترول، على أهمية الالتزام بخطط وبرامج العمل وتحسين الأداء من خلال التنسيق المستمر مع الشركاء الأجانب واستحداث آليات متطورة لتحسين مؤشرات الأداء، فضلاً عن الاستمرار في الالتزام الصارم بمنظومة السلامة والصحة المهنية والاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

كما وجه الملا، بالاستمرار في تكثيف الجهود لتحسين إنتاجية الزيت الخام من الآبار بحقول إنتاج قارون في الصحراء الغربية من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، مؤكّدًا أهمية الانتظام في تنفيذ برامج الصيانة ورفع الكفاءة للبنية التحتية بالحقول ضماناً للحفاظ على معدلات الإنتاج، مكلفًا بالمراجعة المستمرة لبرامج ترشيد وكفاءة الانفاق لتقديم خطط واساليب جديدة في هذا الصدد تساعد على تحقيق الهدف بالصورة المثلى.

ومن جهته، أوضح المهندس أشرف عبدالجواد رئيس شركة قارون للبترول، تنفيذ برنامج عمل لتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة وتشغيلها طبقاً لأعلى المعايير إلى جانب برنامج حفر آبار استكشافية وتنموية جديدة وصيانة وإصلاح الآبار بما يسهم في تحقيق أقصى إنتاجية ليصل معدل الإنتاج من حقول قارون إلى 30 ألف برميل يومياً خلال العام المالي 2019-2020 والذي شهد ضخ استثمارات قيمتها 190 مليون دولار.

وأشار إلى أنَّه تمّ حفر 13 بئرًا استكشافيًا وتنمويا جديدًا و120 عملية إصلاح للآبار، مضيفاً أنَّ برنامج ترشيد النفقات حقق نتائج إيجابية من خلال مساهمته في تحقيق وفر قدره 11 مليون دولار من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتوظيفها بشكل متميز.

ولفت إلى مشاركة الشركة في إطار التنمية المجتمعية في تعقيم عدد من القرى بمحافظة بني سويف والمساهمة فى توفير المستلزمات الطبية ضمن التدابير والإجراءات الوقائية لمساعدة ودعم أهالي المناطق المحيطة بحقول الإنتاج في مواجهة جائحة كورونا.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجي، أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعي والرقابة على الشركات الاجنبية والمشتركة، والمهندس ديفيد تشي نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة أباتشي الأمريكية بمصر.