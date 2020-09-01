قبل ما تسافر.. 6 نصائح من الهجرة لذوي القدرات الخاصة

تقدم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العديد من النصائح حول السفر والهجرة، وتختص الوزارة نصائح لذوي القدرات الخاصة، وهنا نتناول بعض المزايا لذوي القدرات الخاصة وكيفية الالتحاق بالجامعات الخارجية

* تُقدم العديد من الجامعات عددًا من المنح والإجازات سنويًا، ومع انتشار جائحة كورونا تحول العالم إلى التعليم الإلكتروني.

* غالبية الجامعات تخصص لهم بعض المقاعد، كما أن هناك بعض الفروع التي يمكن أن يدرسها ذوو القدرات الخاصة بغض النظر عن معدلهم في الثانوية العامة.

* يوجد في كل جامعة قسم خاص لمساعدة هؤلاء الطلاب، بالإضافة إلى وجود قوانين في نظام الامتحانات لمراعاة الحالات الصحية للطلاب ذوي الإعاقة.

* معظم الدول الأوروبية تقدم ميزات وتسهيلات لذوي القدرات الخاصة إضافة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا.

* بعض الدول تقدم لهم إعفاءات ضريبية ومتابعة صحية.

* احرص دائمًا على اتباع الطرق القانونية للهجرة؛ حتى تحصل على حقوقك كاملة.