التعليم العالي: لأول مرة تنسيق إلكتروني للالتحاق بالجامعات الخاصة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في اجتماعه الأخير قرر أن باب التقدم للجامعات سيتم إغلاقه مبدئيا 5 سبتمبر الساعة 11:59 مساء لكل الجامعات، لافتا إلى أن أولياء الأمور أمامهم فرصة بعد ظهور نتائج تنسيق المرحلة الأولى، والتي تبدأ 22 أغسطس وتستغرق حوالي 4 أيام.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه لأول مرة هذا العام، يكون هناك تنسيق إلكتروني للجامعات الخاصة، موضحا أنه ليس على شاكلة التنسيق الحكومي، بحيث الجميع يقدم في مكان واحد ويتم التنسيق مركزيا، ولكن بالنسبة للجامعات الخاصة يتم التقديم إلكترونيا لكل جامعة.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يقوم فيه الطالب بالتقديم للجامعة عن طريق موقعها إلكترونيا، يتابع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأمانة الفنية للوزير يوميا، وهو ما يؤكد الشفافية والعدالة للتقدم وفي وقت الإغلاق.

وأوضح أن ما كان يحدث في الماضي هو أولوية التقدم للجامعات الخاصة، ولكن هذا النظام انتهى مع التنسيق الإلكتروني، متابعا: "التقديم مش هيبقى له علاقة بيوم التقديم، ولكن التقديم هيبقى إلكتروني من خلال الموقع وفي نهاية غلق باب التقدم سيكون في وقت واحد"، لافتا إلى أنه بعد غلق الباب سيتم عمل تنسيق وفق المجموع الذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة.