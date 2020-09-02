المقاهي وحفلات تكريم الأوائل ساحات صراع "إعادة الشيوخ" بدمياط

واصل المرشحان لخوض جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في دمياط، جولاتهما بمختلف أنحاء المحافظة، قبيل بدء فترة الصمت الانتخابي.

وأعلن النواب المنتخبون بمجلس الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن"، الذين فازوا من الجولة الأولى، دعمهم لزميلهم أحمد البلشي، كما اصطحبوه في عدد من الجولات بمسقط رأسهم، من أجل السعي لكسب المزيد من الأصوات، خاصةً لما يتمتع به النائب وليد صلاح التمامي، ابن مدينة السرو، من شعبية بين أبناء بلده.

وأعلن أحد أعضاء الحملة الانتخابية للدكتورة نجلاء محمود، التي خرجت من الجولة الأولى، دعمه للبلشي في جولة الإعادة، كما أعلن وحيد عبدالقادر، أحد المرشحين الذين خرجوا من الجولة الأولى، دعمه لمرشح "الحركة الوطنية"، حمدي شلبي عاشور، في جولة الإعادة.

وبينما تحولت المقاهي إلى مقصد لـ"عاشور" في جولاته الانتخابية، بخلاف الأفراح ولقاءات الشارع، فقد "البلشي" بعقد مؤتمر انتخابي بقرى "السلام والباز"، بحضور المهندس وليد التمامي، ومحمد أبو حجازي عضوا مجلس الشيوخ عن حزب "مستقبل وطن"، واللذان حرصا على حضور المؤتمر لدعم وتأييد مرشح حزبهم في جولة الإعادة، كما شارك في تكريم أوائل الثانوية العامة والمتفوقين من أبناء "الناصرية"، وذلك في حضور نواب مجلس الشيوخ وقيادات العمل المدني بمحافظة دمياط.