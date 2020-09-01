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مرشح بـ"إعادة الشيوخ" يستعين بالأطفال في حملات الدعاية بقنا

كتب:

رجب آدم
10:43 ص | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
مرشح يستغل الأطفال في الدعاية

مرشح يستغل الأطفال في الدعاية

لجأ أحد المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، والذي يخوض جولة الإعادة بمحافظة قنأ، إلى الاستعانة بعدد من الأطفال في حملاته الدعائية، الأمر الذي أثار استياء عدد من أبناء الدائرة، واعتبر البعض أن هذا التصرف يخالف قانون حماية الطفل.

ونشر المرشح "عبدالفتاح دنقل"، المعروف باسم "العمدة"، عبر الصفحة الرسمية لحملته الانتخابية على موقع "فيسبوك"، صورة تظهر طفلين مكتوب عليها: "عبدالعزيز وهاجر.. أصغر مؤيدين العمدة قائلين: متبخلش بصوتك على العمدة".

ويمنع قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية، ويُعاقب من يفعلها بعقوبة تصل للسجن وغرامات مالية لكل من يستغل الأطفال.

ويخوض 6 مرشحين جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ، للمنافسة على 3 مقاعد فردية بمحافظة قنا.

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