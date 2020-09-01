ضبط سائق نقل قتل أمين شرطة وأصاب آخر أثناء هروبه بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من ضبط سائق سيارة نقل، تسبب في مصرع أمين شرطة وإصابة آخر، من قوة الإدارة العامة للمرور، قسم دمنهور، بعد أن صدمهما بسيارته، أثناء محاولته الهرب، حيث كان المجني عليهما يحاولان ضبطه لسيره في الطريق المخالف.

وتلقى مدير أمن البحيرة، اللواء محمد والي، إخطاراً من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وموتوسيكل شرطة، أمام قرية "زبيدة"، بدائرة مركز إيتاى البارود، على طريق الإسكندرية الزراعي، باتجاه القاهرة، ووجود متوفي ومصاب.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء قيام قوة معينة من قسم مرور دمنهور بالإدارة العامة للمرور، بتنظيم ومتابعة حركة المرور على الطريق الزراعي، شاهدوا سيارة نصف نقل تسير عكس الاتجاه، فحاول كل من "مصطفى كمال محمود"، 43 سنة، أمين شرطة، مقيم كوم حمادة، و"محمد إبراهيم عبدالنبي طه"، 39 سنة، أمين شرطة، مقيم بقرية "زبيدة"، يستقلان موتوسيكل شرطة، بمحاولة ضبط قائد السيارة، إلا أنه حاول الهرب، فاصطدم بالموتوسيكل، وفر هارباً من موقع الحادث، وأسفرت المطاردة عن وفاة الثاني، وإصابة الأول باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وبعد تحرير محضر بالواقعة، أمر المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود، بسرعة ضبط السيارة المتسببة فى الحادث وضبط قائدها، وبالفعل تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من تحديد السيارة الهاربة ومالكها، عن طريق تفريغ كاميرات محطة بنزين قريبة من موقع الحادث.

وتبين أن السيارة مملوكة لشخص يُدعى "عيد عبدالجيد ناصف عبدالفضيل"، مقيم بناحية أبو المطامير، وتم ضبط وإحضار سائقها، ويدعى "مصطفى السيد"، وتم تقديمه للنيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق.