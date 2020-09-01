أسعار ومساحات المقابر الجديدة للمسلمين: 40 مترا بـ54 ألف جنيه

أعلن المهندس محمد أنور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، طرح 143 قطعة أرض مقابر متخللات بمنطقة مقابر المسلمين القديمة بمدينة 6 أكتوبر، موضحًا أنَّه سيتمّ طرح 121 قطعة أرض بمساحة (40 متر) و22 قطعة بمساحة 60 مترًا مربعًا، وذلك لقاطني مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد) بنظام حق الانتفاع.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنَّه يتمّ الحصول على الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 6 أكتوبر نظير سداد مبلغ 300 جنيه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر الحالي، كما يتمّ تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة الشروط، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 6 سبتمبر الحالي، وحتى يوم الأربعاء 30 من نفس الشهر، بمقر جهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية، مشيرًا إلى أنَّ إجمالي قيمة الانتفاع بقطعة أرض المقبرة بمساحة 40 متر مربع 54 ألف و600 جنيه، ومساحة 60 مترًا مربعًا، 81 ألفًا و900 جنيه، كما أنّ مساحة المقبرة تحت العجز والزيادة والعبرة بالمساحة الفعلية بعد معاينتها على الطبيعة.

أسلوب سداد حجز المقابر

يتمّ سداد 50% من قيمة مقابل حق الانتفاع لقطعة أرض المقبرة (دفعة حجز) مع تقديم استمارة الحجز، كما يتم سداد باقي قيمة مقابل الانتفاع قبل الاستلام بجانب 1% مصاريف إدارية + 0.5% لمجلس الأمناء من إجمالي قيمة الانتفاع لقطعة أرض المقبرة.

شروط حجز المقابر

- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصاً طبيعيًا، (مواطن مصري الجنسية) وليس شخصًا معنويًا (شركة - مؤسسة).

- أن يكون من قاطني إحدى مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد).

- ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر)، وطبقًا لما يرد بكراسة الشروط.

- لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض مقبرة.

- سيتمّ تخصيص قطع أراضي المقابر بالقرعة العلنية اليدوية لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيجرى الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.