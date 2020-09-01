تطهير 7 أحياء في سيوة ورفع قمامة من الشوارع

كثفت فرق التطهير والنظافة بمركز ومدينة سيوة من أعمالها لتعقيم الشوارع في 7 أحياء سكنية بالإضافة إلى رفع القمامة من بعض الأحياء.

ويواصل مجلس مدينة سيوة، اليوم، أعمال النظافة ورفع القمامة من المناطق "إبني بيتك، والظافرية، والشاليهات، ومدخل المدينة، وميدان السوق، وأنور السادات" وذلك تحت إشراف محمد بكر يوسف نائب رئيس مركز ومدينة سيوة.

وتنفذ فرق الرش أعمال التعقيم باستخدام سيارات نقل المياه المعقمة "سيارات الفنطاس" وتجوب الشوارع من خلال المتخصصين في أعمال الرش لتعقيم جميع الأحياء؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".