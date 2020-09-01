تطهير 7 أحياء في سيوة ورفع قمامة من الشوارع
كتب:
محمد بخات
02:49 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
جانب من أعمال النظافة والرش بشوارع سيوة
كثفت فرق التطهير والنظافة بمركز ومدينة سيوة من أعمالها لتعقيم الشوارع في 7 أحياء سكنية بالإضافة إلى رفع القمامة من بعض الأحياء.
ويواصل مجلس مدينة سيوة، اليوم، أعمال النظافة ورفع القمامة من المناطق "إبني بيتك، والظافرية، والشاليهات، ومدخل المدينة، وميدان السوق، وأنور السادات" وذلك تحت إشراف محمد بكر يوسف نائب رئيس مركز ومدينة سيوة.
وتنفذ فرق الرش أعمال التعقيم باستخدام سيارات نقل المياه المعقمة "سيارات الفنطاس" وتجوب الشوارع من خلال المتخصصين في أعمال الرش لتعقيم جميع الأحياء؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".