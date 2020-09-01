الوزير: الحكومة تحدد سعر تذكرة الخط الثالث.. والشركة الفرنسية تديره

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة المصرية هي من تحدد سعر تذكرة الخط الثالث للمترو، وليس الشركة الفرنسية، مشيرا إلى أن الشركة الفرنسية RATP ستكون مسؤولة عن التشغيل والإدارة والصيانة فقط، لافتا إلى أن الشركة ستدرب وتأهل العمالة المصرية والفريق الفني.

وقال وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بوزارة النقل، لإعلان تفاصيل عقد إدارة الشركة الفرنسية للخط الثالث للمترو، إن الخط الثالث سيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أن الشركة الفرنسية متخصصة في إدارات المترو على مستوى العالم، موضحاً أن الخط الثالث للمترو صمم بطريقة أوروبية، وأن الوزارة تسعى إلى تنفيذ جميع مشروعات الأنفاق لمواجهة الزحام الشديد بالقاهرة الكبرى.