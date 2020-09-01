الموافقة على عودة رحلات الصيد في خليج السويس

أعلن أحمد عيد، المتحدث الإعلامي لجمعية أصحاب مراكب الصيد بالسويس، وصول الموافقة الرسمية لعودة موسم الصيد بمياه خليج السويس.

وأكد أحمد عيد، القيام باجتماع موسع بين هيئة الثروة السمكية وممثلي جمعيات الصيد بالمحافظة من أجل اتخاذ خطوات البدء بالصيد والتنسيق.

وقال أحمد عيد إن قرار استئناف الصيد جرى التصديق الرسمي عليه من الجهات الأمنية المعنية، حتى يستأنف الصيادون نشاطهم، مشيرا إلى أن نحو 78 قارب صيد تعمل بحرفة "الجر"، و114 "لنش سنار"، و350 "فلوكة" يعمل عليها ما يقرب من 5 آلاف صياد، يستعدون للانطلاق للعمل في خليج السويس، فور وصول التصديقات الأمنية.

وأشار أحمد عيد إلى أن أول حرف الصيد التي ستبدأ العمل بمياه خليج السويس هو الصيد لحرفة "الشانشولا"، ثم تتبعها حرف الصيد الأخرى، وناشد الصيادون ضرورة البعد عن أي أماكن محظور فيها الصيد، مثل قناة السويس، وأمام القواعد البحرية ومنشآت البترول، كما هو متفق عليه مع الصيادين.