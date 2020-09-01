"قنا العام" يكشف تفاصيل علاج أول حالة "كورونا" بالبلازما: كانت متأخرة

كشف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، الذي جرى تجهيزه لعزل المصابين بفيروس "كورونا"، تفاصيل شفاء أول حالة من المصابين بعد تلقيها العلاج باستخدام "بلازما" من المتعافين.

وأوضح "الديب" أن الحالة لسيدة تدعى "م. م. ك."، كانت حالتها متأخرة في مراحلها الاخيرة، وتخضع للعلاج في العناية المركزة، وتم البدء في علاجها بعد قضائها ما يقرب من شهر كامل داخل العزل.

وتابع أنه تم طلب "بلازما" للمتعافين من وزارة الصحة، وتم الموافقة عليها بعد إرسال تقاريرها الطبية، وتم بالفعل إرسال البلازما للمستشفى من المركز القومي لخدمات الدم، وبدأت جلسات العلاج للحالة، التي بدأت تتماثل للشفاء، حتى تعافت تماماً بعد 10 أيام، لتكون أول حالة يتم علاجها باستخدام "البلازما".

وأوضح مدير المستشفى أن مستشفى قنا العام مازال به 4 حالات إصابة بفيروس "كورونا"، يخضعون للعلاج في العناية المركزة، إضافة إلى 6 حالات يتلقون العلاج وفق برتوكول وزارة الصحة.

وكان مستشفى قنا العام قد أعلن عن نجاح تجربه العلاج باستخدام "بلازما" المتعافين مع إحدى الحالات الحرجة، كانت محتجزة في وحدة العناية المركزة، وتم السماح لها بالخروج من المستشفى، بعدما أثبتت التحاليل والفحوصات تعافيها تماماً.