سقوط رابط التسجيل لأداء الخدمة العامة

تعرض رابط تسجيل أداء الخدمة العامة لعطل فني، منذ قليل، ويقوم مسئولو وزارة التضامن الاجتماعي حاليا من خلال القسم الفني والتكنولوجيا بالعمل على تفعيل الرابط، حيث يرجح أن كثرة الدخول على الرابط سبب العطل الفني.

وكان قد بدأ اليوم فتح التسجيل للدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، حيث يتمّ تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020 كذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.