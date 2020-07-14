التموين تحذر المواطنين من شراء سلع عبر مواقع التسوق الإلكترونية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك غرامات رادعة لمخالفي السلع التموينية وزيادة أسعارها، موضحا أنه في الفترة الأخيرة، تم رصد 1000 مخالفة تموين فى اليوم.

ووجه "عشماوي"، خلال لقاء عبر الفيديوكونفرانس ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، رسالة للمواطنين بعدم شراء أي سلعة من الخارج، من خلال مواقع التسوق الإلكترونية، مشيرا إلى أن جميعها متوفرة الآن، في مصر، ومنها شركة أمازون، التي وفرت 200 ألف سلعة بمصر.

وحذر من أن الغرامة من الممكن ان تصل إلى الحبس، لافتا إلى أنها تعتبر رسالة ردع لكل من تسول له القيام بها، حيث ان الدولة تقف بالمرصاد لكل المخالفين، مؤكدا أن هناك مواصفات ورقابة على الأسواق تتم من خلال مفتشي الأسواق التابعين للوزارة، متابعا ان هناك جهدا مبذولا من الحكومة ووزارة الداخلية لردعهم.