وزير النقل عن اختيار بشتيل محطة لقطارات الصعيد: نقطة التقاء كل الخطوط

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أسباب اختيار منطقة بشتيل لإنشاء محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر، خلال اجتماع جمعه اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال "الوزير"، إنَّ اختيار هذه المنطقة لإنشاء محطة "سكك حديد صعيد مصر"، وورش القطارات الرئيسية، ومركز صيانة شامل بها، يرجع إلى ما تتمتع به هذه المنطقة من مقومات ومميزات عديدة، من بينها وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة، وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر.

وأضاف الوزير: "هذه المنطقة تعد منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالي/ الإسكندرية – إمبابة/ المناشي/ القباري)، إضافة إلى وجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة مثل مترو الأنفاق، ومونوريل 6 أكتوبر، وخطوط أتوبيسات ترددية، ووسائل النقل الجماعي لخدمة أهالي الصعيد، إلى جانب وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها وهي: محور ترعة الزمر، ومحور شارع السودان، ومحور أحمد عرابي وشارع المطار، ومحور 26 يوليو.

ولفت وزير النقل، إلى أنَّ منطقة بشتيل وقع عليها الاختيار كذلك؛ لأنها توفر مساحة من الأرض بها في حدود 57 فداناً تسمح بإقامة المشروع، علاوة على تخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية المتمثلة في رمسيس والجيزة على مستوى النقل والخدمات والصيانة، والتقليل من حالات التكدس المروري داخل شوارع العاصمة، وهو ما يتيح رفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات إلى المستوى العالمي، مع زيادة الإقبال وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة.