"التموين" تصرف كمامة واحدة إجباريًا لبطاقات الـ4 أفراد فأكثر

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف كمامة واحدة فقط اجبارياً شهرياً على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 افراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختيارياً للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل وذلك اعتباراً من اليوم.

وأهابت وزارة التموين، بـ بدالي التموين ومنافذ مشروع "جمعيتي" سرعة التوجه لمخازن شركتي الجملة (العامة/ المصرية) لاستلام الكميات المخصصة لهم من الكمامات لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية، لضمان انتظام عملية صرف المقررات التموينية.

ويأتي ذلك حرصاً من وزارة التموين للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكل أنحاء الجمهورية.