"التموين" عن صرف الكمامات إجباريا: المخازن مُكدسة

فسر مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، سبب قرار الوزارة، اليوم، بصرف كمامة واحدة فقط إجباريا شهريا على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريا للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل وذلك اعتبارا من اليوم.

وأشار المصدر لـ"الوطن"، إلى أن القرار يأتي بسبب ضعف الإقبال على الكمامات من قبل المواطنين الحاصلين على المقررات التموينية، وبناء عليه رفض البقالين التموينيين تسلم الكمامات من مخازن شركتي الجملة "العامة / المصرية"، ما ينذر بتكدس كميات كبيرة من الكمامات بمخازن الشركات.

ويأتي ذلك حرصا من وزارة التموين للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكل أنحاء الجمهورية.

التموين: صرف الكمامة إجباريًا للبطاقات التموينية

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن يتم صرف كمامة واحدة فقط إجباريا شهريا على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريا للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل وذلك اعتبارا من اليوم.