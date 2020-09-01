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محمود مسلم

شروط وطريقة التقديم للوظائف الشاغرة في بنك الإسكندرية

كتب:

سمر إيهاب
01:06 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
بنك الإسكندرية

بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك، وتستعرض الوطن تفاصيل وشروط التقدم للوظائف كالتالي:

Digital Payment Acquiring Relationship Manager (Point of Sales)         

ويشترط للتقدم للوظائف التالي:

الخبرة من 3 حتى 5 سنوات في مجال العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة مهارات الحاسب الآلي.

إجادة مهارات التواصل.

إجادة مهارات البيع.

Head of Sustainable Finance for Development

ويشترط في المتقدمين للوظائف:

الحصول على بكالوريوس مناسب لطبيعة العمل.

الخبرة من 5 لـ7 سنوات في مجال العمل.

Commercial Proposition Segment Manager

ويشترط في المتقدمين للوظائف التالي:

خبرة لا تقل عن 4 سنوات بمجال العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة مهارات التواصل.

العمل تحت ضغط.

ويمكن معرفة مزيد من التفاصيل والتقدم للوظائف عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع "لينكد إن". 

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