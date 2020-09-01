شروط وطريقة التقديم للوظائف الشاغرة في بنك الإسكندرية
كتب:
سمر إيهاب
01:06 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
بنك الإسكندرية
أعلن بنك الإسكندرية حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك، وتستعرض الوطن تفاصيل وشروط التقدم للوظائف كالتالي:
Digital Payment Acquiring Relationship Manager (Point of Sales)
ويشترط للتقدم للوظائف التالي:
الخبرة من 3 حتى 5 سنوات في مجال العمل.
إجادة اللغة الإنجليزية.
إجادة مهارات الحاسب الآلي.
إجادة مهارات التواصل.
إجادة مهارات البيع.
Head of Sustainable Finance for Development
ويشترط في المتقدمين للوظائف:
الحصول على بكالوريوس مناسب لطبيعة العمل.
الخبرة من 5 لـ7 سنوات في مجال العمل.
Commercial Proposition Segment Manager
ويشترط في المتقدمين للوظائف التالي:
خبرة لا تقل عن 4 سنوات بمجال العمل.
إجادة اللغة الإنجليزية.
إجادة مهارات التواصل.
العمل تحت ضغط.
ويمكن معرفة مزيد من التفاصيل والتقدم للوظائف عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع "لينكد إن".